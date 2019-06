Geregistreerd partnerschap blijft populair

Bijna 20.000 paren zijn vorig jaar een geregistreerd partnerschap aangegaan. Dat komt neer op een op de vier stellen die hun relatie bij de burgerlijke stand lieten vastleggen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal geregistreerde partnerschappen in vijf jaar tijd verdubbeld.

Het geregistreerd partnerschap werd in 1998 ingevoerd, vooral om het ook voor homo's en lesbiennes mogelijk te maken hun relatie officieel vast te leggen. Drie jaar later, in 2001, werd ook het huwelijk mogelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Nederland is het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk invoerde.

cbs

De gemiddelde leeftijd waarop stellen hun partnerschap officieel laten registreren is in de loop der tijd gedaald: in 2003 bijvoorbeeld was het 38 jaar, vorig jaar was de gemiddelde leeftijd dat een partnerschap wordt gesloten 36 jaar.

Ter vergelijking: elk jaar trouwen er in Nederland zo’n 65.000 paren. Dat aantal is al geruime tijd vrijwel gelijk. Maar onder twintigers en dertigers neemt de belangstelling voor het huwelijk wel af. Bij jongere generaties is het volgens het statistiekbureau gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongetrouwd samen te wonen en pas later of helemaal niet te trouwen.