Gereformeerde gemeente Yerseke mag nieuwe kerk bouwen

De gereformeerde gemeente van Yerseke mag definitief een nieuwe kerk bouwen. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdagmorgen bekendgemaakt.

Tegen het besluit van de Raad is geen verweer mogelijk. De Raad besliste wel dat het kerkgebouw minder hoog moeten worden dan gepland.

Omwonenden hadden veel bezwaren tegen de bouw van de kerk. Enkele van die bezwaren zijn door de Raad toegewezen, maar de meeste werden afgewezen. Bewoners van het gebied waar de kerk moet komen, voerden onder andere aan dat de kerk 353 parkeerplaatsen heeft gepland terwijl er volgens de buren 400 plaatsen nodig zijn. Buren verwachten wildparkeren als er niet meer plaatsen komen. De Raad wees dit bezwaar af.

Bij de Raad van State was op 4 december een zitting over de kwestie. De voorzitter waarschuwde destijds al dat de definitieve uitspraak langer dan de gebruikelijke zes weken op zich zou kunnen laten wachten.

Het nieuwe pand van de gereformeerde gemeente wordt gebouwd aan de Steeweg het buitengebied van Yerseke. De bedoeling is dat er dit jaar al wordt gebouwd. De kerk moet zo’n 2000 zitplaatsen gaan tellen. Ook komt er een pastorie en een kosterswoning. Het huidige kerkgebouw aan de Oude Boogaert is te klein voor het groeiende aantal leden. Bovendien zijn er op zondag in het dorp vanwege de vele kerkgangers moeilijkheden met parkeren. De gereformeerde gemeente in Yerseke wordt bediend door ds. C. van Krimpen.

De gemeenteraad van Reimerswaal was eerder al akkoord gegaan met de bouw van de kerk. Omwonenden voerden echter onder meer aan dat de omliggende wegen niet berekend zijn op de verkeersbewegingen die de kerk met zich meebrengt.