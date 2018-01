Gereformeerde Beginsel Partij in Ede komt weer met lijst

De Gereformeerde Beginsel Partij (GBP) doet opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ede. Dat is donderdagavond besloten.

De GBP ontstond in 2014 na een breuk in de SGP-fractie. De lijst werd toen aangevoerd door de raadsleden A. R. Pluimers en H. Kok. Die staan nu niet op de eerste vier plaatsen van de lijst. Deze wordt aangevoerd door G. Kampert. Een groot deel van de lijst is nog niet vastgesteld, verklaarde voorzitter M. Soetendaal vrijdagmorgen.

De GBP behaalde in 2014 1,24 procent van de stemmen, lang niet genoeg voor een zetel. De SGP groeide toen van zes naar zeven zetels en werd daarmee voor het eerst de grootste partij in de gemeente Ede.

Volgens berekeningen zouden de christelijke partijen een extra zetel hebben behaald als de 640 stemmen van de GBP naar de SGP gegaan zouden zijn. Die zetel ging nu naar D66. Daardoor was er geen confessionele meerderheid. Het werd als een gevolg daarvan gezien dat de gemeenteraad in juli 2015 besloot koopzondagen toe te staan: winkels mochten op zondag van 12.00 tot 17.00 uur open.

Volgens GBP-voorzitter Soetendaal is het nog maar de vraag of er zonder deelname van de GBP een confessionele meerderheid geweest zou zijn. „Zo redeneert een mens. Als de SGP meer de oude lijn had vastgehouden, zou ze minder kiezers uit andere partijen hebben gekregen, zoals uit het CDA.”

Volgens Soetendaal wil de GPB de oude beginselen vasthouden. „Statenvertaling, drie formulieren, het onverkorte artikel 36.” Hoeveel leden zijn partij heeft, kan de voorzitter niet zeggen. „Aardig wat.”

De SGP had in de periode 2010-2014 voor het eerst een wethouder: ing. B. van de Weerd, de huidige burgemeester van Nunspeet. In 2014 vormden CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en Gemeentebelangen het nieuwe college. Tot 2010 werd de SGP –die steeds de tweede of derde partij in grootte was– door andere partijen steevast buiten het college gehouden.