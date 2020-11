Geredde poolvossen uit nertsenfokkerij verhuizen naar nieuw thuis

De vijf poolvossen die eerder dit jaar zijn gered uit kooien bij een nertsenfokkerij in het Brabantse Wilbertoord, krijgen een permanent onderkomen bij een opvangcentrum in het Belgische Geraardsbergen. Volgens Animal Rights worden de dieren vrijdag naar SOS wilde dieren gebracht.

De dierenwelzijnsorganisatie ontdekte de vossen in mei van dit jaar bij de nertsenfokker waar ze „onder erbarmelijke omstandigheden” zaten opgesloten. De poolvossen kregen toen tijdelijk onderdak bij Zoo Veldhoven.

„Maandenlang hebben we samen met SOS wilde dieren hard achter de schermen gewerkt om de vijf poolvossen een prachtig nieuwe thuis te kunnen geven. We zijn heel blij dat we deze dieren van een verschrikkelijk bestaan in krappe kooien konden redden”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. Volgens hem waren de kooien waar de dieren inzaten smerig, klein en kaal. „De meeste vossen hadden nog geen vierkante meter aan ruimte en leefden boven hun eigen uitwerpselen. De twee jongere dieren hadden uit frustratie hun eigen staart afgekloven en bij verschillende dieren waren de teennagels uitgegroeid”, aldus de dierenactivist.

Bij Zoo Veldhoven moesten de dieren een maand in quarantaine en konden ze aansterken en medische zorg krijgen. De nagels werden geknipt, ze kregen vaccinaties, een chip en paspoort. „De mannetjes werden gecastreerd zodat ze straks hopelijk als één grote familie bij elkaar kunnen leven. De dieren leerden opnieuw lopen na een leven, van bijna 10 jaar voor de drie oudsten, op een vierkante meter draadgaas”, aldus Vermeulen.