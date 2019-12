Gered jongetje mag over paar dagen naar huis

Het vijfjarige jongetje uit Coevorden maakt het goed. De jongen, die zaterdagmiddag na uren werd gered uit de puinhopen van de ingestorte zaak van zijn vader, ligt niet langer op de intensive care. Hij mag waarschijnlijk over een paar dagen naar huis. Dat meldt burgemeester Bert Bouwmeester.

Zaterdag deed zich even voor 15 uur een explosie voor in een grillroom aan de Sallandsestraat. Het pand stortte compleet in. De eigenaar, de vader van het jongetje, kon al snel uit het puin worden gehaald en naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij mag al naar huis, berichtte burgemeester Bouwmeester zondag.

Het duurde nog uren voor de kleuter, die bekneld zat, ook kon worden gered. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gereden.

Voor de reddingsoperatie werd in de buurt gas, water en stroom afgesloten. Dat is inmiddels weer hersteld. Omwonenden mochten zaterdagavond weer naar huis. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie gaat maandag verder met het onderzoek, dat naar verwachting enkele dagen gaat duren.