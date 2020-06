Gerechtshof: Nederlands vennootschap ontweek onterecht belasting

De Belastingdienst is door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een geschil over aanslagen vennootschaps- en dividendbelasting. Een in Nederland opgericht vennootschap stelde dat zij geen belasting hoefde te betalen, omdat zij werd bestuurd vanuit Malta. Het hof stelt echter dat de belangrijkste besluiten al in Nederland genomen zijn en dat die slechts op Malta geformaliseerd werden.

De werkelijke leiding van de vennootschap bevindt zich dus in Nederland en de opgelegde aanslagen zijn terecht. De vennootschap keerde in 2011 en 2012 dividenden uit aan haar enige aandeelhouder. Die aandeelhouder emigreerde in 2008 van Nederland naar Zwitserland en was tot dat jaar de enige bestuurder van de vennootschap.

De Belastingdienst vorderde over de jaren 2011 en 2012 vennootschapsbelasting en heeft dividendbelasting nageheven. De vennootschap betwiste de aan haar opgelegde aanslagen vervolgens met een beroep op door Nederland met Malta en Zwitserland gesloten belastingverdragen, een zogeheten drielandenpuntconstructie.