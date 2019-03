Gerechtshof houdt Klaas Otto vast

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag in hoger beroep besloten dat Klaas Otto in de gevangenis blijft. De advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender had schorsing van het voorarrest gevraagd, maar dat zou volgens het hof niet uit te leggen zijn.

Otto zit inmiddels twee jaar vast nadat hij vorig jaar was veroordeeld tot zes jaar cel. Hij had zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan zware mishandeling, bedreiging, afpersing en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

Na de veroordeling ging zowel Otto als het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Justitie had tien jaar cel geëist. De rechtbank in Breda kwam destijds echter tot een lagere straf, onder meer omdat de 51-jarige Brabander zelf slachtoffer is geworden van een schietpartij. Een van de mannen die hij heeft mishandeld en bedreigd, is eerder veroordeeld omdat hij Otto beschoten heeft. Otto overleefde die aanslag ternauwernood.

In het proces moeten opnieuw tientallen getuigen worden verhoord, bepaalde het hof dinsdag.