Gerechtshof Den Haag verbiedt Stoli-wodka

Wodka van het merk Stoli van het bedrijf Spirits mag niet meer in de Benelux verkocht worden. Ook mag het bedrijf de merken Stolichnaya of Moskovskaya niet meer gebruiken. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag dinsdag in een hoger beroep-zaak tussen het Russische staatsbedrijf FKP Sojuzplodoimport en Spirits, dat in Rotterdam is gevestigd.

De Russische staatsonderneming had een verbod op het gebruik van de namen geëist. De strijd over het gebruik van de namen duurt al jaren, diverse rechtbanken hebben zich erover gebogen.

De gebruikte merken zijn in 1973 gedeponeerd door een staatsonderneming van de voormalige USSR en in 1999 overgedragen aan Spirits. Omdat de overdracht echter niet rechtsgeldig is gebeurd, moet Spirits deze op naam stellen van FKP Sojuzplodoimport. De door Spirits gebruikte merknamen worden nietig verklaard, aldus het gerechtshof.