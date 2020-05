Gerechtsdeurwaarders deden vorig jaar minder ontruimingen

Gerechtsdeurwaarders deden vorig jaar bijna 7,5 procent minder ontruimingen dan in 2018. Dat kwam door de betere economische omstandigheden, maar ook doordat gerechtsdeurwaarders nog meer werk maken van maatschappelijk verantwoord incasseren, staat in het jaarverslag over 2019.

Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG): „We zijn erg tevreden met dit resultaat. Ondanks het feit dat de rechter akkoord heeft gegeven op de ontruiming, hebben we weer meer ontruimingen weten te voorkomen. Daar zijn alle betrokken partijen mee geholpen.”

Het aantal uitgevoerde ontruimingen kwam in 2019 uit op 5000, een daling van 7,4 procent ten opzichte van 2018. Ook het aantal beslagleggingen op inkomen daalde, met 7,9 procent. Ondanks de daling van het aantal ontruimingen en beslagen is de totale omzet van de gerechtsdeurwaarders licht gestegen tot 318,2 miljoen euro. Dat kwam vooral door een stijging in het aantal uitgebrachte dagvaardingen (+5,3 procent). Daarentegen is het aantal ingetrokken dagvaardingen toegenomen. In 15,5 procent (2018: 13 procent) van de gevallen werd nog vóór de zitting een betalingsoplossing gevonden.

De KBvG verwacht de komende tijd een toename van schulden als gevolg van de coronacrisis.