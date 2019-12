Gerdi Verbeet spreekt Dales Lezing uit

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, spreekt in januari de Burgemeester Dales Lezing uit. Dat doet ze in Nijmegen, de stad waarvan oud-minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales (1931 - 1994) burgemeester was. Komend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Thema van de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing is artikel 1 van de Grondwet, die discriminatie verbiedt. Vorig jaar leidde de lezing van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren nog tot veel ophef, omdat zij Forum voor Democratie betichtte van het betrekken van ras in het politieke debat. Forum-fractieleider Thierry Baudet deed aangifte van smaad en laster tegen de minister. Tot vervolging van Ollongren kwam het niet omdat er volgens OM geen strafbare feiten waren gepleegd. Die beslissing werd later bevestigd door het hof.

De lezing, die sinds 1998 bestaat, heeft vaker stof doen opwaaien. Eerder sprekers waren onder meer Ed van Thijn, Jetta Klijnsma, Gerard Spong en Alex Brenninkmeijer. Na afloop van de lezing wordt de Burgemeester Dales Prijs uitgereikt. Het is nog niet bekend wie de prijs gaat winnen.