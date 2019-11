Gerbrandytoren straalt weer als kerstboom

De Gerbrandytoren in IJsselstein, ook bekend als de zendmast Lopik, verandert weer in de „Grootste Kerstboom”. Professionals zijn bezig de tuidraden met daaraan 120 ledlampen in de hoogste constructie van Nederland te hijsen. Volgende week zaterdag gaan de lampen branden en dat doen ze tot 6 januari 2020, aldus de organisatie.

De zendmast wordt al sinds 1992 opgetuigd als grootste kerstboom. Destijds was het nog de grootste ter wereld, maar tegenwoordig strijkt een dorp in Italië met die eer. De IJsselsteinse kerstboom is tot tientallen kilometers in de omtrek te zien.

Het is de 21e keer dat de kerstboom wordt ontstoken. Het gevaarte heeft in de loop der jaren met pech te kampen gehad. Zo gingen in 1995 de tuidraden kapot. In 1999 en 2001 was er geen geld, in 2011 werd de zendmast getroffen door brand en in 2017 sloeg de bliksem in de installatie. Dit jaar verloopt alles tot nu toe voorspoedig, aldus de organisatie.