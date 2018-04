Gerard Ekdom van Radio 2 naar Radio 10

Gerard Ekdom stapt over van Radio 2 naar Radio 10, waar hij per september een nieuwe ochtendshow presenteert. Talpa Radio kondigde zijn komst woensdag aan op de dag dat de zender dertig jaar bestaat.

Ekdom komt op de plaats van Lex Gaarthuis, die sinds januari 2017 de ochtendshow presenteert voor Radio 10. "Lex is in gesprek met Talpa Radio over zijn programma en zijn verdere toekomst bij Radio 10. Dat geldt voor het hele team", zegt een woordvoerster van de zender.

Gerard Ekdom (40) presenteert sinds oktober 2015 de ochtendshow op Radio 2, voor BNNVARA. Daarvoor presenteerde hij bijna tien jaar Arbeidsvitaminen en bijna vijf jaar Effe Ekdom op 3FM.

„Ik heb het geweldig gehad bij de publieke omroep, maar ik ben toe aan nieuwe uitdagingen. Ik kijk uit naar een ochtendprogramma op Radio 10, de zender die alles in zich heeft om nog verder te groeien. Daarnaast krijg ik bij Talpa Network de kans om mijn creativiteit in andersoortige producties tot leven te brengen”, aldus Ekdom.