Gepensioneerden: meepraten over nieuw stelsel

Gepensioneerden moeten gaan meepraten over veranderingen in het pensioenstelsel. Hun belangen worden op dit moment niet goed vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel. Dat schrijven de gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een brief aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), werkgeversclubs en vakbonden, en in een petitie aan de Tweede Kamer.

„In de Nederlandse pensioenpotten zit ruim 1300 miljard euro. Een groot deel daarvan is van de gepensioneerden”, zeggen de organisaties. „Gezien deze immense financiële belangen is het maatschappelijk, democratisch en moreel niet verdedigbaar dat de gepensioneerden verstoken blijven van elke invloed op het geld dat gereserveerd is voor hun pensioenaanspraken.”

KNVG en NVOG hebben wel periodiek overleg met de minister, maar dat is niet genoeg, vinden ze. Ze worden liever rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen en invoering van een nieuw stelsel.

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks geïndexeerd, waardoor de koopkracht van het aanvullend pensioen - dat mensen krijgen naast de AOW - tot wel 18 procent is teruggelopen.