Gepensioneerden blij met mogelijkheid loslaten rekenrente

De kans op succes bij lopende pensioenonderhandelingen is gegroeid, nu de regering kijkt naar mogelijkheden om de rekenrente voor pensioenfondsen te laten vallen. Dat stelt de Koepel Gepensioneerden in een reactie op de „technische verkenning” van het pensioenstelsel door het ministerie van Sociale Zaken.

Het ministerie bevestigde woensdag dat „pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol” spelen in de nieuwe verkenning. De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet geïndexeerd konden worden.

Vasthouden aan de lage rekenrente is volgens de Koepel Gepensioneerden een „heilloze weg”. Toezeggingen over pensioenuitkeringen worden minder zeker als de rekenrente wordt losgelaten, maar dat noemt de belangenvereniging een logisch gevolg. De seniorenorganisatie vindt verder dat er haast moet worden gemaakt met het invoeren van een nieuw pensioenstelsel.