GenX gevonden in drinkwater van zes gemeenten

In zes gemeenten in Zuid-Holland is bij meting van het drinkwater de giftige stof GenX gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat is uitgevoerd in opdracht van het AD.

GenX werd aangetroffen in het drinkwater van Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree-Overflakkee, Spijkenisse en Alblasserdam. Volgens toxicologen mag er geen GenX in het water zitten. De concentraties die nu zijn gemeten zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid.

GenX wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) uit Dordrecht en komt in het oppervlaktewater terecht. Langdurige blootstelling is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

GenX-stoffen worden gebruikt als vervanging van het giftige Perfluoroctaanzuur (PFOA), een grondstof voor het maken van teflon. Deze lozingen zijn door Chemours beëindigd, blijkt uit metingen door Rijkswaterstaat. Eerder dit jaar bleek nog dat de chemische fabriek van Chemours jarenlang te veel PFOA heeft uitgestoten. De gezondheid van mensen die in de buurt van de fabriek woonden kan daardoor inderdaad zijn aangetast, gaf staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) toe.