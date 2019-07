Genoeg animo voor spoeddebat konikspaarden

Het lot van ruim 150 konikspaarden in de Oostvaardersplassen is woensdagavond onderwerp van een spoeddebat in het provinciehuis van Flevoland.

Vooraf was onzeker of de vergadering kon doorgaan. Leden van Provinciale Staten moeten er hun zomerreces voor onderbreken en voor een vergadering moet minimaal de helft aanwezig zijn. Dat lukte ruimschoots.

Er is ook veel publiek aanwezig. Sommige toeschouwers zorgden aan het begin van de vergadering voor rumoer, tot ergernis van sommige Statenleden. Tiko Smetsers (D66) vroeg al snel om ontruiming van de zaal, maar dat ging voorzitter Sjaak Simonse te ver. Hij benadrukte wel dat het niet de bedoeling is dat het publiek zijn goed- of afkeuring laat blijken.

Het debat is aangevraagd door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren (PvdD) en PVV. Zij maken zich ernstig zorgen over de dieren, die in een afgesloten weide staan in afwachting van transport naar Wit-Rusland. Vooral het gebrek aan beschutting leidt tot discussie. Leonie Vestering (PvdD) noemt dat gezien de hoge temperaturen van vorige week zelfs een „ernstig misdrijf”. Zij pleit ervoor het hele transport te annuleren en de dieren vrij rond te laten lopen.

Gert-Jan Ransijn (Forum) spreekt van een „extreme situatie” voor de paarden, omdat ze nergens naartoe kunnen en geen beschutting hebben. Hij zegt zich ernstig zorgen te maken, terwijl het provinciebestuur er volgens hem „niet echt op aanslaat”.

Volgens Staatsbosbeheer is er niets bijzonders aan de hand met de kudde. Er is geen hittestress geconstateerd en ook de NVWA zag bij inspecties geen overtredingen. Ook Smetsers (D66) benadrukt dat er toezicht wordt gehouden op de dieren.

Elf van de paarden zijn in drie maanden tijd in de vangweide overleden. Dat gebeurde nog voor de hittegolf van vorige week.