Generaal krijgt hoogste Franse onderscheiding

DEN HAAG (ANP) Luitenant-generaal Leo Beulen heeft woensdag het Légion d’Honneur ontvangen, Frankrijks hoogste onderscheiding.

De Commandant Landstrijdkrachten kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de Frans-Nederlandse samenwerking. De Franse generaal Christophe de Saint Chamas spelde Beulen de onderscheiding op. Hun vriendschap dateert uit de periode dat ze samenwerkten in Afghanistan. Ook werkte Beulen met de Fransen samen tijdens de VN-missie in Mali.

Het bevorderen van internationale samenwerking was altijd een speerpunt in het optreden van Beulen. Hij stelde tijdens de plechtigheid dat missies nooit alleen worden uitgevoerd. „In wezen geloof ik dat dit de basis is van het Légion d’Honneur. Elkaar helpen en bijstaan wanneer nodig, van elkaar leren en samen de samenwerking tussen Europese en NAVO-legers versterken”, aldus Beulen.

Vorig jaar ontving Beulen ook al een hoge Duitse onderscheiding.