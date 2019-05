Generaal dreigde met opstappen om bezuiniging

De voormalige hoogste baas van de landmacht, generaal Mart de Kruif, heeft in 2013 gedreigd met opstappen uit onvrede over de manier waarop bezuinigingen bij de krijgsmacht werden ingevuld. Dat zegt hij zaterdag in het Reformatorisch Dagblad.

De Kruif was het onder meer niet eens met de sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen. „Als dit doorgaat stop ik”, zei hij tegen toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis. Hij kreeg daarbij steun van Tom Middendorp, die toen commandant der strijdkrachten was.

De Kruif vond dat bij het inkrimpen van de krijgsmacht politici te veel op de stoel van militairen gingen zitten. „De politiek kan besluiten tot bezuinigingen, maar militairen moeten bepalen op welke manier.” Hennis gaf De Kruif uiteindelijk toestemming om dat te doen.

In 2010 besloot het kabinet dat er 1 miljard euro moest worden bezuinigd op de krijgsmacht.