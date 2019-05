Generaal De Kruif dreigde op te stappen om bezuiniging

Generaal Mart de Kruif, de voormalige hoogste baas van de Koninklijke Landmacht, heeft in 2013 gedreigd op te stappen uit onvrede over de invulling van zware bezuinigingen op de krijgsmacht.

Dat zegt de oud-generaal zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. Bijna vijf jaar lang (2011-2016) gaf de commandant Landstrijdkrachten leiding aan pakweg 17.500 landmachtmilitairen. Luitenant-generaal De Kruif is in maart 2016 afgezwaaid.

Het kabinet besloot in 2010 om 1 miljard euro te bezuinigen op de krijgsmacht. Bij de inkrimpingsoperatie onder leiding van oud-defensieminister Hans Hillen zou drie jaar later onder andere de Johan Willem Frisokazerne in Assen moeten sluiten.

Generaal De Kruif dreigde daarop met vertrek. „Ik kon deze stap niet verantwoorden”, verklaart de voormalige driesterrengeneraal. „Want het was míjn verantwoordelijkheid én ik miste visie op de toekomst van de krijgsmacht.”

De baas van de landmacht heeft daarop ”belet” aangevraagd bij defensieminister Jeanine Hennis, de opvolger van Hillen. „Als dit doorgaat, stop ik”, zei de generaal tegen de minister. Het is hoogst ongebruikelijk dat militairen protesteren tegen politieke besluiten. De Kruif kreeg steun voor zijn stap van de commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp.

De Kruif had grote moeite met het adhockarakter van de bezuinigingen. „Ik heb tegen de minister gezegd: Ik ga niet in discussie over de bezuinigingen, maar wel over de invulling.” Naar zijn idee zijn bij het inkrimpen van de krijgsmacht politici te veel op de stoel van militairen gaan zitten.

Militair-zijn is een professie, legt De Kruif uit. „De politiek kan besluiten tot bezuinigingen, maar militairen moeten bepalen op welke manier.” Minister Hennis gaf de generaal uiteindelijk toestemming om de inkrimping naar eigen inzicht in te vullen.

De goedkeuring van de minister heeft volgens De Kruif onder andere te maken met het feit dat hij vanaf eind 2008 in Zuid-Afghanistan een jaar lang leiding gaf aan 45.000 ISAF-militairen van de internationale coalitie in de strijd tegen de Taliban. De Kruif werd in 2010 benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden voor zijn inzet in Afghanistan.