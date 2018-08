Generaal blust brandweerbrand

Generaal buiten dienst Peter van Uhm gaat de Amsterdamse brandweer helpen om problemen rond de modernisering en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust in het korps aan te pakken.

De voormalige commandant der strijdkrachten wordt ingezet als onafhankelijk en strategisch adviseur, schreef burgemeester Femke Halsema in een dinsdag aan de gemeenteraad verzonden brief.

Halsema noemde eerder de bedreigingen aan het adres van brandweercommandant Leen Schaap onacceptabel. De Amsterdamse brandweerbaas heeft in februari en maart aangifte gedaan van doodsbedreigingen, die door het openbaar ministerie worden onderzocht.

Intimidatie

In haar brief constateert Halsema dat „verandering van de gesloten, interne cultuur effectief wordt tegengehouden door een kleinere groep en het verzet in enkele gevallen ontaardt in onacceptabele intimidatie en bedreiging.”

Hoewel in het streven naar modernisering reeds een aantal stappen is gezet, dreigt die voortgang te stagneren, is er aanhoudend verzet en blijkt er sprake van gespannen interne verhoudingen.

Van Uhm heeft volgens Halsema grote ervaring opgebouwd „met complexe, hiërarchische organisaties en de gesloten, naar binnen gekeerde cultuur die kan ontstaan bij risicovol, gevaarlijk werk.”

De oud-generaal heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de staat van de modernisering van de brandweer en indien noodzakelijk maatregelen voor te stellen om de voortgang ervan te bespoedigen.

Dat doet Van Uhm in de periode van 20 augustus tot eind november. In de tussentijd zal hij zijn bevindingen rapporteren aan de burgemeester en de brandweercommandant. Daarna schrijft hij een eindadvies.

Machocultuur

Schaap trad in 2016 aan in Amsterdam. De in 2017 overleden burgemeester Van der Laan vroeg de oud-politiechef aan om de bezem door het korps te halen. Schaap moest volgens het AD een einde maken aan een gesloten machocultuur, waarin seksisme en racisme getolereerd werden.

De brandweercommandant zorgde dat er een ander werkrooster kwam. Daarnaast maakte hij zich sterk voor minder discriminatie en meer vrouwen en allochtonen op de werkvloer. Hij sprak van een verziekte sfeer in het korps. Dat viel niet goed bij een deel van de brandweerlieden. Ze ontzegden hem onder meer de toegang tot kazernes.

Volgens enkele door de politie verhoorde brandweerlieden zou er een geldinzamelingsactie zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden. Een andere bedreiging zou komen uit de hoek van een motorbende.

De situatie is zo ernstig dat Schaap onder bewaking staat, lieten bronnen uit het politieteam dat hem beveiligt in juli tegenover het AD weten.