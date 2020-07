Gemor bij politievakbond over demonstraties boeren

De demonstraties van boeren op verschillende plaatsen in het land leidt tot gemor bij politievakbond ANPV. De inzet van de ME bij de demonstrerende boeren met tractoren kost de politie veel inspanning, zegt vice-voorzitter Hans Schoones van de ANPV.

De politie wordt al dagenlang geconfronteerd met kleine en grote demonstraties van boeren op meerder plaatsen in het land. De politie in Oost-Brabant heeft aangekondigd handhavend op te treden tegen landbouwvoertuigen die zich op de weg bevinden. De veiligheidsregio’s in Groningen, Drenthe en Friesland hebben demonstraties met landbouwvoertuigen verboden op openbare wegen. Farmers Defence Force verloor daarover donderdag nog een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

„De demonstraties zorgen voor een enorme druk op de collega’s die bij de ME zitten”, reageert Schoones. „Dat de demonstraties niet meer getolereerd worden, kost veel mankracht.” Schoones noemt de demonstratie op de A2, waar actievoerende boeren een file veroorzaakten, maar ook de acties bij distributiecentra en de vele arrestaties na een demonstratie in Wijster.

„Politiemensen die werken voor de ME, worden daarvoor vrijgesteld van hun werk op straat. Als een ME-peloton wordt opgetrommeld, betekent dat mensen uit hun vrije tijd of bijvoorbeeld een nachtdienst worden gehaald. Voor die nachtdienst moet wel weer vervanging worden gezocht. Het trekt een enorme wissel op collega’s.”

Schoones noemt ook de nasleep van de arrestaties die de politie veel werk bezorgt. „Na aanhouding volgt een verhoor en overleg met de officier van justitie. Het is een enorme papieren rompslomp, zeker bij meerdere arrestaties.”

De boeren demonstreren tegen kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, waaronder een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen.