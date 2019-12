Gemoedelijke boerenbrunch op de Dam

De protestbrunch van tientallen boeren op de Dam en het Rokin in Amsterdam is vrijdag druk bezocht. Voor de kraampjes stonden ondanks de regen flinke rijen met voorbijgangers die hun kans grepen iets te proeven van de boerderij of uit zee. Daarbij vertelden de boeren over de problemen waar ze mee kampen, zoals de stikstofkwestie.

„Vandaag geven we alles weg”, zei Ronne Smolders, boerin en bestuurder van organisator Agractie Nederland. „Want de boeren zijn trots op deze producten.”

De broodjes kaas, knakworst en hamburger, friet, gebakken en gekookte eieren, melk, kaas en fruit vonden gretig aftrek. „We hebben 4000 krentenbollen gebakken en hebben 1200 plakken kaas meegenomen”, zeiden twee boerinnen uit Lunteren. Mensen reageren positief op de actie, merkten ze. „We laten hiermee zien dat je echt niet zonder de boer kunt.”

Ook de kalfsburgers waren geliefd. „3000 stuks”, hadden de medewerkers van vleesleverancier VanDrie Group meegenomen. Volgens de organisatie was er voldoende te eten om 15.000 mensen een „goed gevulde maag” te bezorgen.

Smolders zei te hopen dat er een gesprek ontstaat tussen de boeren en de voorbijgangers, onder wie ook veel toeristen. „Stel vragen en luister naar elkaar. Laat vandaag vooral in het teken staan van verbinding.”

Op en rond de Dam mochten van de gemeente 25 tractoren staan. Het waren er iets meer, maar de gemeente heeft een oogje dichtgeknepen, zei burgemeester Femke Halsema die zelf even kwam kijken. Aan de tractoren hingen protestborden met teksten als ‘No farmers no food’ en ‘Laat boeren boeren’.

Op het Rokin stonden een paar koeien, konijnen, schapen en een pony. Hierover dienden dierenwelzijnsorganisaties een klacht in bij de gemeente. Volgens een woordvoerder is dit echter toegestaan volgens het demonstratierecht.

Op het Damrak, vlakbij de Dam, hielden enkele dierenactivisten een tegendemonstratie. Dit verliep volgens de politie zonder problemen.