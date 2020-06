Gemengde reacties moslimgemeenschap op rapport over beïnvloeding

De moslimgemeenschap reageert gemengd op het donderdag verschenen rapport over buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse moskeeën, moskeescholen en andere islamitische organisaties. De Kamercommissie onder leiding van CDA-Kamerlid Michel Rog concludeert dat een aantal instellingen wordt bekostigd en aangestuurd vanuit de Golfstaten en Turkije. Daardoor zouden antidemocratische ideeën vat krijgen op Nederlandse moslims.

Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap delen het gevoel dat Nederlandse moslims tijdens het uitvoeren van dit onderzoek in een hoek zijn gezet en verdacht zijn gemaakt. Maar de meningen verschillen over de getrokken conclusies, bijvoorbeeld over de mogelijke invloed die uitgaat van financiering uit Golfstaten en Turkije.

Said Bouharrou van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Nederland herkent zich in deze conclusie, in tegenstelling tot hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam en Mohamed Bouimj van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond.