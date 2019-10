Gemengde gevoelens boeren over stikstofplan

Landbouworganisatie LTO Nederland heeft gemengde gevoelens over de kabinetsplannen om de stikstofproblematiek op te lossen. Aan de ene kant is de brancheorganisatie blij dat er is gekozen voor het vrijwillig uitkopen van boeren in plaats van gedwongen krimp. Aan de andere kant blijft er nog de nodige onzekerheid voor boeren, onder meer door inkrimping van afgegeven vergunningen.

Het opkopen van boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden moet volgens LTO wel vrijwillig blijven. Ook moet er een marktconforme prijs worden betaald bij de uitkoop en moeten buren die wel door willen gaan daar ook de ruimte voor krijgen.

Kabinet kiest voor gerichte stikstofaanpak

De brancheorganisatie ziet het afpakken van niet gebruikte uitbreidingsruimte in een vergunning, totaal niet zitten. Die „aantasting van bestaande vergunningsruimte” is voor LTO „onacceptabel”.

LTO ziet zelf meer in het plan om een veilige drempelwaarde van stikstofuitstoot te onderzoeken. Dat kan volgens voorzitter Marc Calon een groot deel van het probleem oplossen. Daar moet dan ook met metingen op worden gecontroleerd. „Te veel gebeurt nu modelmatig.”