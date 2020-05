Gemengde gevoelens bij strandpaviljoens

De strandpaviljoens hebben gemengde gevoelens na de persconferentie van premier Mark Rutte over het versoepelen van de maatregelen rond het coronavirus. De paviljoens vinden het fijn dat ze vanaf 1 juni weer een aantal bezoekers op hun terras kunnen ontvangen, maar de onzekerheid blijft.

„We hebben uitgekeken naar het moment dat we weer open kunnen, maar het is voorlopig maar voor twee weken. Daarna wordt gekeken hoe het gaat en dat maakt het wel weer onzeker. We staan al met 10-0 achter. Ons seizoen bestaat uit zeven maanden, maar daar zijn er al drie van verloren gegaan”, zegt Kiria Logtenberg, namens de strandpaviljoens in Zandvoort.

De paviljoens hebben ook behoefte aan duidelijkheid voor zowel ondernemers als bezoekers. „Hoe eerder we alle protocollen hebben over reserveren, aantallen gasten en gebruik van strandbedden, hoe beter en veiliger wij onze gasten kunnen ontvangen. Daarom hopen we voor alle 321 paviljoens in 28 kustgemeentes, van Cadzand tot Schiermonnikoog, snel duidelijke regels te krijgen waar we ons aan zullen houden en waar we ons ook op kunnen beroepen. Eenduidig en transparant”, aldus branchevereniging Strand Nederland.

Ze hopen ook op een steunpakket waar Koninklijke Horeca Nederland zich voor inzet. „Daar hoort ook helderheid over reparatie van de NOW-regeling voor de seizoenpaviljoens en de nieuwe NOW2.0 regeling nadrukkelijk bij. Daarom zouden wij ook graag steun krijgen voor één unieke maatregel: dat de overheid toestaat dat ook de seizoensbedrijven dit jaar in de winter kunnen blijven staan om alle kosten van afbouw, opslag en opbouw eenmalig weg te nemen voor deze ondernemers.”