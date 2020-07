Gemeenteraad voor derde termijn burgemeester Aboutaleb

De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdagavond besloten burgemeester Ahmed Aboutaleb voor te dragen voor herbenoeming, zijn derde termijn. Dat heeft de raad na afloop kenbaar gemaakt aan aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

De tweede termijn van burgemeester Aboutaleb eindigt op 5 januari 2021. Zijn herbenoeming loopt tot 2027.

De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. Smit zal de aanbeveling doorgeven aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het advies is voorbereid door de zogenoemde Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester onder voorzitterschap van Lies Roest, raadslid voor GroenLinks. Zij wilde donderdagavond op een inderhaast belegde persconferentie desgevraagd tegen middernacht niet zeggen hoe de stemverhouding in de gemeenteraad was geweest.

Roest wilde slechts kwijt dat de profielschets op basis waarvan Aboutaleb in januari 2009 tot burgemeester van Rotterdam werd benoemd, sindsdien niet meer is aangepast.