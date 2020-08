Gemeenteraad Utrecht in debat over rellende jongeren

De gemeenteraad van Utrecht buigt zich dinsdagavond in een speciale commissievergadering over de onlusten die een aantal wijken onlangs trof. Groepen jongeren trokken op meerdere avonden rellend door de straten van onder meer Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht. Verschillende partijen hebben het debat aangevraagd omdat zij willen dat de relschoppers worden bestraft en nieuwe rellen voortaan in de kiem worden gesmoord.

De VVD, Stadsbelang Utrecht, de PVV en het CDA eisen van het college van burgemeester en wethouders maatregelen om de geweldsspiraal te doorbreken en nieuwe rellen te voorkomen. Zij denken aan preventief fouilleren, samenscholings- en gebiedsverboden en cameratoezicht. Maar ook aan „een pro-actiever geluid van wijkwerkers, zoals jongerenwerkers en verschillende gemeenschappen om jongeren en met name hun ouders aan te spreken op dit onacceptabele gedrag”.

De PvdA vindt dat „gezinsgericht maatwerk” nodig is om de problemen structureel aan te pakken. Collegepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen vooral weten wat er nou precies is gebeurd en welke lessen er kunnen worden getrokken voor de toekomst.

De onrust begon op vrijdag 14 augustus in Kanaleneiland. Een groep van ongeveer 250 tot driehonderd jongeren had zich bij een winkelcentrum verzameld. Zij richtten vernielingen aan en staken een auto in de brand. Vervolgens ontstond een kettingreactie naar andere wijken. In groepjes van tientallen jongeren van zowel binnen als buiten de wijk en uit andere gemeenten, kwamen ze samen om rotzooi te trappen.

Diverse malen stelde de gemeente noodbevelen in voor „ernstige verstoringen van de openbare orde”. Ongeveer vijftig jongeren werden aangehouden omdat zij bijvoorbeeld met stenen of vuurwerk naar de politie hebben gegooid of voor vernielingen. De politie is nog op zoek naar meer verdachten. Ze laat daarom zaterdag beelden van hen zien op de regionale televisie.