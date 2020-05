Gemeenteraad Rotterdam voor aanpak omstreden Schiekadeblok

De Rotterdamse gemeenteraad heeft met grote meerderheid gestemd voor de herontwikkeling van het omstreden Schiekadeblok. Maar vier van de 43 aanwezige raadsleden stemden tegen.

Het slepende vastgoedproject, vlakbij het Centraal Station, kostte oud-wethouder Adriaan Visser (D66) zijn baan na een kritisch rapport van de Rotterdamse Rekenkamer. Als topambtenaar was Visser in 2009 betrokken bij een erfpachtregeling van 52 miljoen euro met projectontwikkelaar LSI, maar door de bankencrisis kwam het Schiekadeblokproject niet van de grond. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kostte het mislukken de gemeente uiteindelijk ongeveer 40 miljoen euro.

Het was betrokken bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) er alles aan gelegen de herontwikkeling van het sterk verouderde Schiekadeblok door de gemeenteraad te loodsen. „We zijn afgestapt van het oude model en hebben voor het ontwikkelscenario gekeken naar de wensen van de huidige tijd”, zegt hij. „Daarbij stond de vraag centraal: wat willen we als stad? Er is veel vraag naar woonruimte, er is een wens om levendigheid en horeca in het gebied te hebben en ruimte te geven aan creatieve ondernemers. In het ontwikkelscenario zit voor ieder wat wils.”