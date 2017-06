Gemeenteraad Ede draagt René Verhulst (CDA) voor als nieuwe burgemeester

René Verhulst (56) is door de gemeenteraad van Ede voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij volgt de zittende burgervader, Cees van der Knaap, op. Verhulst is nu burgemeester van de gemeente Goes.

Het nieuws over de voordracht van Verhulst kwam opmerkelijk genoeg even na 20.00 uur naar buiten via een tweet van de Goese GroenLinks-fractievoorzitter Carel Bruring: ”René Verhulst, burgemeester van #Goes, wordt burgemeester van #Ede (Gelderland). Gefeliciteerd, René.” De voorzitter van de vertrouwenscommissie in Ede had het nieuws op dat moment nog niet wereldkundig gemaakt.

René Verhulst, burgemeester van #Goes, wordt burgemeester van #Ede (Gelderland). Gefeliciteerd, René! — Carel Bruring (@CarelBruring) June 7, 2017

Afdeling communicatie #Ede beklemtoont: hier niets gecommuniceerd. In Goes is blijkbaar niet prudent met info omgegaan. — Albert Heller (@apHeller) June 7, 2017

Persbericht toch te vroeg verstuurd, zo lijkt het. https://t.co/4yUyIT1kcA — Albert Heller (@apHeller) June 7, 2017

Verhulst werd geboren in Zeeland. Hij studeerde rechten aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie werd Verhulst directiesecretaris van de Stichting Sociale Woningbouw Utrecht en werkte hij daarna bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.

René Verhulst, burgemeester van #Goes, wordt de nieuwe burgemeester van #Ede pic.twitter.com/uSicWgRJrj — Nicolette de Boer (@nic0lette) June 7, 2017

In 1992 werd hij benoemd als secretaris van het college van bestuur aan de Nyenrode Business Universiteit en sinds 1994 maakte Verhulst deel uit van de Utrechtse gemeenteraad voor het CDA. Bij de tussentijdse verkiezingen in 2000 was hij lijsttrekker.

Van 2001 tot 2005 was Verhulst wethouder in Utrecht. Tussen 2005 en 2010 werkte hij voor Nyenrode en als directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

In het najaar van 2010 volgde de voordracht en benoeming van Verhulst tot burgemeester van Goes.

Schrijver

Verhulst schreef een aantal boeken: Achterkant Stadhuis, een sleutelroman over de Utrechtse gemeentepolitiek en de vervolgdelen Stadhuis (2001), Stadhuisbrug (2003) en Stadshart (2006). Ook publiceerde hij een aantal jeugdboeken, op basis van de personages van de Bob Evers-serie: Lawaai in Luxemburg, Helse capriolen door een molen en Potsierlijke praktijken in een pakhuis.

Op 5 juni 2012 won Verhulst de schrijfwedstrijd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met zijn verhaal getiteld: De terugkeer van de burgemeester. Hij schreef ook mee aan het boek ”Zondig in Zeeland” wat in september van datzelfde jaar verscheen. In juni 2013 schreef Verhulst in samenwerking met Danker Jan Oreel het stripboek De banneling van Tobago.

Zeventien kandidaten

In totaal dongen zeventien kandidaten naar het ambt van burgemeester van Ede. Met een aantal van hen werd door de vertrouwenscommissie uit de raad gesprekken gevoerd. Dat resulteerde in twee namen, van wie er één de voorkeur genoot.

De voordracht van de gemeenteraad wordt met een advies van de Gelderse commissaris van de Koning voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ook die zal met de kandidaat spreken, en de benoeming voorleggen aan de ministerraad. In een speciale raadsvergadering op 8 september wordt de nieuwe burgemeester van Ede vervolgens naar verwachting beëdigd door de Gelderse commissaris van de Koning.

Ede kreeg al eerder een burgemeester uit Goes: Pim Blanken, die van 1988 tot 2001 aan Ede verboden was, was van 1981 tot 1986 eerste burger in Goes.

Cees van de Knaap

De huidige burgemeester, Cees van der Knaap (CDA), legt op 1 september zijn ambt neer. Hij is dan 66 jaar en vindt dat het tijd is voor verjonging in het Edese stadsbestuur en voor een andere invulling van zijn leven.

Van der Knaap begon zijn carrière bij de landmacht. Later stapte hij over naar vakbeweging CNV. In 1998 werd hij Kamerlid. Dat leidde in 2002 tot zijn benoeming als staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkenende I. Van der Knaap hield dezelfde functie in het kabinet Balkenende II en keerde in 2007 in Balkenende IV nog eens terug. In 2008 werd hij burgemeester van Ede.