Gemeenteraad dwarsboomt plannen Efteling

De vijf partijen in de gemeenteraad van Loon op Zand gaat niet akkoord met een verzoek van De Efteling voor een uitbreiding van het attractiepark op korte termijn. Het verzoek staat donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad.

De Efteling heeft de gemeente toestemming gevraagd om met 3 hectare te kunnen uitbreiden om in 2020 een nieuwe attractie te kunnen openen. De uitbreiding maakt deel uit van een totale uitbreiding van 8 hectare op langere termijn.

„We hebben niet de intentie om deze ontwikkeling tegen te houden maar de gevolgen zijn zo groot en er is nog zo veel onduidelijk dat het niet verantwoord is om het tempo te versnellen. We moeten ook aan de inwoners denken”, zegt raadslid Bart van Drunen namens de gezamenlijke raadsfracties.

De Efteling wil nog niets zeggen over de consequenties. Het attractiepark in Kaatsheuvel wacht de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering af, aldus een woordvoerster.