Gemeenteraad Den Haag vergadert in hal van stadhuis

De gemeenteraad van Den Haag moet voorlopig uitwijken naar een andere plek om te vergaderen: in de hal van het stadhuis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen de 45 raadsleden, de burgemeester, de wethouders en de griffie niet terecht in de raadszaal. Het is niet mogelijk om iedereen daar op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten.

De eerste vergadering in het atrium is op 13 mei. In elk geval tot aan het zomerreces blijven de raadsleden daar vergaderen. Toeschouwers kunnen de raadsvergaderingen voorlopig niet bijwonen.