Gemeenteraad Buren bouwt geen sporthal

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Buren koos donderdagavond voor het plan om geen grote sporthal in Maurik te bouwen.

Daarmee komt er een einde aan een periode van tien jaar waarin werd gesteggeld over de bouw van een sporthal in Maurik. Toen er tien jaar geleden een nieuw gebouw voor de basisscholen De Boogerd en De Hoeksteen werd gebouwd, besloot de raad om een miljoen euro te reserveren voor een bijbehorende gymzaal. De plannen voor deze zaal groeiden met de tijd. Uiteindelijk zou er een sporthal van 4,7 miljoen euro moeten komen.

„Onverantwoord”, aldus raadslid Cees van de Bijl van de Protestants Christelijke Groepering (PCG). „Een dergelijke sporthal zou op zondag geopend zijn en er zouden activiteiten plaatsvinden die niet Bijbels zijn.” Naast dit principiële bezwaar noemt Van de Bijl ook een financieel bezwaar. „Op dit moment moeten we als gemeente twee miljoen euro bezuinigen om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. Steeds meer partijen begonnen in te zien dat het onverantwoord was om dit risico te nemen. Ik ben opgelucht dat de hal nu van de baan is.”

Nanda van Doremalen, fractievoorzitter voor de VVD, diende een amendement in om voor de korte termijn een opblaasbare gymzaal te regelen. „De scholen moet niet de dupe zijn van de situatie”, vindt Van Doremalen. „Op dit moment rijdt een bus de leerlingen tussen Maurik en Eck en Wiel, waar een beschikbare gymzaal is. Hoewel we als plattelandsgemeente daarmee aan onze wettelijke verplichting voldoen, willen we de scholen tegemoetkomen.” In de tussentijd moet het college gaan kijken of er een commerciële partij is die de gymzaal wil bouwen en beheren. „Op die manier weten wij zeker dat er een goed ondernemingsplan ligt en zo kunnen de verenigingen met die ondernemer aan tafel.” Mocht er geen partij gevonden worden, dan komt er alsnog een gymzaal uit de gemeentelijke portefeuille. „Dat is onze plicht”, aldus Van Doremalen.