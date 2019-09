Gemeenteraad A’dam wil spoeddebat liquidatie

De voltallige gemeenteraad van Amsterdam wil een spoeddebat met burgemeester Femke Halsema over de moord op advocaat Derk Wiersum. Onder aanvoering van PvdA’er Sofyan Mbarki willen ze het onderwerp „op korte termijn” op de agenda van de raad zetten.

De indieners spreken van een „dieptepunt in een reeks bloederige liquidaties in de stad. Met de liquidatie van een advocaat van een kroongetuige is wat betreft de gehele raad een gruwelijke grens overgegaan.(..) Het liquideren van een broer van een kroongetuige was ijskoud. Nog verder onder het vriespunt komt daar nu een raadsman bij.” De moord op Wiersum roept „vragen op over de veiligheid van advocaten en strafpleiters en de aanpak tegen liquidaties in de stad”.