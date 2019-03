Gemeenten willen sneller weten van vrijlating

Door gemeenten eerder te informeren als er iemand terugkeert in de maatschappij die voor onrust kan zorgen, kunnen die gemeenten eerder in actie komen. Te denken valt aan preventieve maatregelen, en onderzoeken wat nodig is in de directe leefomgeving van die persoon. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De VNG ondersteunt de aanbeveling daarin om gemeenten eerder te informeren wanneer iemand terugkeert in de samenleving die van invloed kan zijn op de openbare orde en veiligheid. De organisatie gaat opnieuw bij het kabinet aandringen op goede wetgeving. Die moet het onder meer mogelijk maken dat burgemeester en wethouders mogen beoordelen of er sprake is van een risicovolle situatie en als het nodig is de regie kunnen pakken.