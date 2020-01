Gemeenten willen meer geld voor inburgeringsstelsel

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, ook bekend als de G4, willen meer geld voor inburgering en willen meer zelf bepalen hoe zij die vormgeven.

De G4 vragen hierom in een brandbrief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeenten vinden dat er „te weinig budget is om regie op inburgering te kunnen uitvoeren en om maatwerk te leveren”. Zo zou er bijvoorbeeld te weinig geld zijn voor de uitvoering van nieuwe taken, zoals het invoeren van informatie.

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat de regie op inburgering per 2021 naar de gemeenten gaat, omdat zij het beste in staat zijn die taken dichtbij de mensen uit te voeren. Maar de vier grootste gemeenten hebben nu dus zorgen of hiervoor wel voldoende ruimte en financiële middelen beschikbaar zijn. Ook vinden de G4 dat zij niet betrokken zijn bij de regelgeving rondom inburgering, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.