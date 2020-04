Gemeenten weren strandbezoekers tijdens warm lenteweekend

Nederlandse kustgemeenten maken zich op voor drukte vanwege de haast zomerse temperaturen dit weekend. Het kan tot wel 20 graden worden en ze willen taferelen zoals die van twee weken geleden voorkomen. Toen was er landelijk grote verontwaardiging, omdat veel mensen de coronamaatregelen negeerden en alsnog in grote groepen het strand bezochten.

Zandvoort houdt alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd, alleen bestemmingsverkeer mag door. „Bovendien liggen er drones klaar, als het nodig is”, aldus een woordvoerder. Daarmee kan men overtreders opsporen of op afstand sommeren te vertrekken.

De gemeente Noordwijk wil nog niet zo ver gaan maar „houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten”. Als het te druk wordt kan de gemeente parkeerplekken sluiten om zo mensen te ontmoedigen. De Veiligheidsregio bepaalt of de toegangswegen naar het strand openblijven.

Callantsoog zet tekstkarren in met daarop de oproep om weg te blijven. Later wordt besloten of de enige weg naar het strand openblijft, afhankelijk van de drukte.

Op de stranden van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, waaronder die bij Renesse, handhaven bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de coronamaatregelen. Ze verwachten weinig drukte: er is veel ruimte op de 21 kilometer aan kustlijn en toeristen zijn er amper omdat campings gesloten zijn.