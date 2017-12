Gemeenten vegen de straat weer schoon

Honderden medewerkers van de stadsreinigingsdiensten van gemeenten gaan er op 1 januari weer op uit om achtergebleven vuurwerkresten van de nacht ervoor op te ruimen. Ook particulieren pakken de bezem om hun eigen straat schoon te vegen.

„Vuurwerk draagt voor veel mensen bij aan de ultieme oud en nieuwbeleving, maar het levert helaas ook veel afval op. Landelijk maar liefst 10,5 miljoen kilo! Dit is slecht voor het milieu en vuurwerkresten zijn bovendien gevaarlijk”, stelt de gemeente Rotterdam. In die gemeente gaan op nieuwjaarsdag honderden reinigingsmedewerkers de straat op.

De organisatie Nederland Schoon, vorige jaren een van de initiatiefnemers van het zogenoemde Nieuwjaarsvegen, zegt dat dat fenomeen inmiddels breed is opgepikt. „Mensen gaan enthousiast met de bezem aan de gang”, stelt Vincent Breedveld van die organisatie. „Vuurwerk dat blijft liggen is een doorn in het oog. We zien dat bewoners en ondernemers oproepen doen de buurt schoon te krijgen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Net als in veel andere gemeenten zijn er in Rotterdam voor mensen die zelf vuurwerkafval willen opruimen speciale vuurwerkafvalzakken te krijgen. In Maastricht gaan vanuit de gemeente zes veegmachines, vier pick-ups, een hondenvoertuig dat hondenpoepbakken schoonmaakt en controleert op schade en een spuitmachine op weg. In Utrecht zijn ongeveer dertig medewerkers bezig met het schoonmaken van de hoofdwegen en busbanen. Vanaf 2 januari wordt het reguliere schoonmaakwerk weer opgepakt. In de domstad werd de afgelopen twee jaar ongeveer negen ton aan vuurwerkresten geveegd. Utrecht stimuleert burgers mee te doen met Nieuwjaarsvegen. „Boodschap is dat men gezamenlijk op 1 januari straten schoonveegt”, aldus een woordvoerster. Mensen krijgen daarvoor vuilniszakken uitgereikt als ze vuurwerk kopen.

De gemeente Den Haag haalt van te voren al zo veel mogelijk grofvuil en stapels kerstbomen van straat voordat die in de brand kunnen worden gestoken. Op 1 januari worden de plekken waar toch vuur is gemaakt opgeruimd. Voor het opruimen van vuurwerkresten heeft de stad ongeveer twee weken nodig. „Hiervoor zijn bijna 700 medewerkers actief op straat. 32 reguliere veegmachines zijn bezig om het vuurwerkafval binnen de eerste twee weken van straat te hebben”, aldus de gemeente die ook vuurwerkzakken heeft verspreid aan alle bewonersorganisaties zodat zij groepen kunnen ondersteunen die willen nieuwjaarsvegen.

Ook in Groningen worden bewonersinitiatieven gesteund, mensen krijgen grijpertjes en vuilniszakken. Een woordvoerder zegt dat het daar overigens „de afgelopen jaren steeds beter gaat met het zelf opruimen door burgers van bijvoorbeeld vuurwerk in hun woonomgeving”.