Gemeenten steken 59 euro per inwoner in sport

Gemeenten geven gemiddeld 59 euro per inwoner per jaar uit aan sport. Dat komt neer op 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. In totaal gaat het om een bedrag van 1.056 miljoen euro.

Dit blijkt uit de zogeheten Monitor Sportuitgaven gemeenten 2017 van het Mulier Instituut, dat zich bezighoudt met sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar sport. In de studie is gebruikgemaakt van financiële gegevens van gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitgaven per inwoner liepen iets terug ten opzichte van het jaar ervoor, toen het bedrag uitkwam op 65 euro.

Van de uitgaven aan sport is 71 procent bedoeld voor bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen. Andere uitgaven worden gedaan om sportdeelname te stimuleren, zoals het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke groepen en subsidies aan individuen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten met meer dan 50.000 inwoners meer uitgeven aan het stimuleren van sport dan kleinere gemeenten.