Gemeenten sluiten zich aan bij oproep Zoetermeer om meer geld

Meer gemeenten hebben zich aangesloten bij de oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer maandag om te onderzoeken of het mogelijk is om meer geld te eisen van de rijksoverheid. Dat heeft het actiecomité van de gemeente bekendgemaakt. Door de coronacrisis kampen veel gemeenten met financiële problemen.

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede was de eerste die dinsdag al unaniem een motie aannam om de actie van Zoetermeer te steunen. Donderdagavond sloten Voorschoten en Oudewater zich aan. In de gemeente Vijfheerenlanden lag ook een motie klaar maar is de stemming wegens een overvolle agenda doorgeschoven naar 7 september.

Andere gemeenteraden kunnen vanwege het zomerreces op dit moment geen formele besluiten nemen, maar verschillende gemeenten hebben aan het actiecomité in Zoetermeer laten weten dat de fracties onderling al hebben afgesproken dat ze willen meedoen. Raadsleden uit meer dan dertig gemeenten hebben gezegd na het reces in hun eigen gemeente te gaan voorstellen om zich aan te sluiten bij de actie.

David Weekenstroo van het Zoetermeerse actiecomité: „Het is een mooi begin, maar we hebben natuurlijk nog veel meer gemeenten nodig die zich aansluiten, dus we gaan met behulp van de rest van de raad keihard verder om meer gemeenten te benaderen.”

Volgens het actiecomité komen de tekorten landelijk neer op een bedrag van ongeveer 2,5 miljard euro per jaar. Voor Zoetermeer gaat het ieder jaar om zo’n 17,5 miljoen euro en de vrees is dat dit tekort voor de coronacrisis alleen maar hoger zal worden.

Bij het rijk wordt de urgentie nog totaal niet gevoeld, aldus het actiecomité. De raad van Zoetermeer wil samen met andere Nederlandse gemeenten een vuist maken dat al dit jaar genoeg structureel geld voor de gemeenten beschikbaar komt.