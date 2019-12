Gemeenten slaan alarm over tekort bij politie

ROTTERDAM (ANP) - De tekorten bij de politie zijn in steeds meer plaatsen in het land te merken. Onderzoek van het AD bij veertig grote gemeenten en de tien regionale politiekorpsen toont aan dat bureaus de deuren sluiten, er minder politie in uitgaansgebieden en bij voetbalwedstrijden is en zaken langer blijven liggen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt in de krant: "Deze situatie is niet houdbaar".

"Het is noodzakelijk dat er structurele investeringen worden gedaan", is de noodkreet van de burgemeester richting minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). "Hoe eerder dat geld beschikbaar is, hoe eerder deze nijpende situatie kan worden opgelost."

Eerder was al bekend dat Amsterdam een aantal specialistische teams tijdelijk schrapt zodat er meer agenten de straat op kunnen. Ook in andere steden maken de korpsen keuzes. Zo blijkt uit de AD-enquête dat in Den Haag minder toezicht is in de wijken, in Breda meer zaken op de plank blijven liggen, in Eindhoven minder politie-inzet is bij voetbalwedstrijden en Groningen veel mensen kwijt is aan grote operaties in andere regio's. In Nijmegen worden in de buitengebieden de aanrijtijden niet meer gehaald en Rotterdam staat in de zomermaanden geen nieuwe evenementen meer toe.

Volgens burgemeester Theo Weterings van Tilburg is het weghalen van agenten uit de regio naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum "de druppel". "Dat mag en kan geen structurele oplossing zijn", zegt hij in de krant.

De korpsen maken zich grote zorgen over de overbelasting van de agenten.