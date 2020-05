Gemeenten roepen op tot opvangen Griekse vluchtelingenkinderen

Honderd Nederlandse gemeenten doen bij het kabinet een oproep om alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen. Volgens vluchtelingeninstanties is het aantal gemeenten dat zich verzet tegen de weigering van het kabinet om vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen in een maand tijd verdubbeld.

De gemeente Brunssum is de honderdste gemeente die zich bij de coalitie van welwillende gemeenten heeft aangesloten. In totaal vertegenwoordigen de gemeenten 8 miljoen inwoners. Gemeenten die zich aansluiten bij de coalitie doen een appèl op het kabinet om ook kinderen in Nederland op te vangen of zijn bereid een deel van de kinderen in hun gemeente op te vangen.

„Deze brede steun onder gemeenten en provincies laat duidelijk zien dat er groot draagvlak is in de Nederlandse samenleving voor het overnemen van deze kinderen”, aldus Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling.

„We roepen gemeenten die nog geen standpunt hebben ingenomen op zich ook aan te sluiten bij de coalitie. Samen kunnen zij een krachtig signaal aan het kabinet afgeven: toon solidariteit in Europa, met deze kinderen op de vlucht, met Griekenland én met andere Europese landen die al wel kinderen opvangen.”

Op diverse plekken vinden demonstraties plaats voor opvang van kinderen in Nederland. Diverse bekende Nederlanders zetten zich ook in.