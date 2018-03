Gemeenten rekenen verkiezingsuitslagen na

Diverse gemeenten tellen na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de uitslagen niet alleen met de computer bij elkaar op, maar ook handmatig. Dat is niet verplicht, maar wel een extra waarborg. Utrecht heeft ertoe besloten vanwege zorgen over de veiligheid van de software, bevestigt een woordvoerster van de gemeente een bericht van RTL Nieuws.

„Er is een schijn van onveiligheid ontstaan rond de verkiezingssoftware. Om tegemoet te komen aan de mensen die zich zorgen maken, hebben we besloten om steekproefsgewijs handmatig te gaan optellen.” Van drie partijen worden de totalen donderdag zonder computers gecontroleerd. „Het was op deze korte termijn niet haalbaar om van alle lijsten de totalen te controleren.”

Ook in Tilburg worden de uitslagen zowel met software als handmatig bij elkaar opgeteld. „Net als vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen”, zegt een woordvoerder. Dat was al eerder besloten en houdt geen verband met zorgen over software.

In elk stembureau worden de stemmen met de hand geteld. Daarna worden alle gegevens van de stembureaus ingevoerd in een computerprogramma. Deskundigen waarschuwden onlangs via RTL Nieuws dat de software die daarvoor wordt gebruikt, niet adequaat is beveiligd. Volgens de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken is er niets aan de hand, omdat die computers geen internetverbinding mogen hebben en gegevens altijd door twee verschillende mensen ingevoerd moeten worden.