Gemeenten nu in de rij voor intocht Sint

Een noodkreet van de NTR over de sinterklaasintocht van dit jaar was niet aan dovemansoren gericht. Begin maart voelde de omroep zich nog genoodzaakt een dringende oproep naar burgemeesters te sturen, omdat geen enkele gemeente zich had gemeld voor de aankomst van de goedheiligman. Inmiddels wordt de NTR juist „overstelpt met aanmeldingen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Exacte aantallen heeft hij niet, maar reacties komen uit het hele land. „We zijn blij verrast over het grote enthousiasme.” De NTR hoopt zoals gewoonlijk in mei bekend te maken in welke gemeente de ‘tv-Sinterklaas’ in november wordt verwelkomd.

De omroep stelt drie basisvoorwaarden. Groot enthousiasme is het belangrijkst. Verder moet er een haven zijn, zodat de stoomboot kan aanmeren en moet er een voor de tv-uitzending „visueel interessante route” naar het centrum zijn die binnen 20 minuten te voet - of te paard - kan worden afgelegd.

Her en der pleiten lokale politici ervoor om de intocht, die veel aandacht oplevert, in hun gemeente te organiseren.