„Gemeenten mogen zelf beslissen over vuurwerkverbod”

Gemeenten kunnen in de toekomst mogelijk zelf bepalen of er binnen hun lokale grenzen een totaal vuurwerkverbod komt. Nu mag dat alleen voor beperkte vuurwerkvrije zones, maar nog niet voor een complete stad of heel dorp.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) studeert onder meer op dit alternatief voor een algeheel knalvuurwerkverbod, bevestigen bronnen binnen de coalitie, schrijft het Algemeen Dagblad.

Het lukt de regeringspartijen namelijk niet om het eens te worden over een landelijk verbod op knalvuurwerk. Vooral de VVD voelt hier niets voor, de partij wil vooral dat illegaal vuurwerk wordt aangepakt.

Een lokale ban is volgens ingewijden waarschijnlijk acceptabel voor alle regeringspartijen.