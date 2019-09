‘Gemeenten maken potje van toiletbeleid’

Hoewel veel gemeenten zich hard maken voor voldoende openbare toiletten, zijn er ook nog steeds veel gemeenten waar het ‘toiletbeleid’ tekortschiet of zelfs ontbreekt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Volgens de stichting is dat in strijd met het VN-Verdrag Handicap.

De CSN zet zich, samen met de Maag Lever Darm Stichting en andere leden van de Toiletalliantie in voor voldoende openbare toiletten. Dat betekent in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken om de 500 meter een openbaar toilet. Ook moet er bewegwijzering zijn naar de toiletten toe.

In het onderzoek reageerden 207 van de 355 gemeenten op vragen over openbare toiletten. Een derde van hen heeft geen beleid hierover. Slechts 50 gemeenten zijn actief op het gebied van bewegwijzering.

Volgens de CSN moeten mensen met continentieproblemen snel een toilet kunnen vinden. Naar schatting 1 op de 20 inwoners blijft thuis uit angst voor ‘ongelukjes’, zegt de vereniging. Donderdag is het Nationale Plasdag, een dag waarop de vereniging plasklachten bespreekbaar wil maken.