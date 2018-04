Gemeenten leggen zelf snel internet aan

De regio Rivierenland in Gelderland mag haar bewoners in de buitengebieden, circa 12.000 huishoudens, snel internet gaan bieden. De regio heeft, naar eigen zeggen als eerste regio in Nederland, toestemming gekregen van de Europese Commissie om zelf een breedbandnetwerk aan te leggen, mogelijk van glasvezel.

De gemeenten nemen het heft in eigen hand, omdat commerciële bedrijven ondanks verzoeken maar niet met concrete plannen kwamen.

Rivierenland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met het neerleggen van het breedbandnetwerk willen de gemeenten „zekerstellen dat niemand in de regio achterblijft”.

Nu de Europese Commissie het groene licht heeft gegeven, moeten de afzonderlijke gemeenteraden nog hun fiat geven. Deze definitieve besluiten worden verwacht na de zomer. Voor de aanleg van het netwerk zal een aanbesteding worden gedaan. Daarom is het nog niet zeker of het netwerk een glasvezelnetwerk of ander type netwerk wordt.