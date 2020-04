‘Gemeenten leggen rekening opgedroogd toerisme bij huiseigenaren’

Gemeenten die hard geraakt zijn door de coronacrisis leggen de rekening voor het wegvallen van toerisme-inkomsten waarschijnlijk bij huiseigenaren. De onroerendezaakbelasting (ozb) in Texel en Amsterdam zou volgend jaar weleens kunnen verdubbelen, zegt Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) na berichtgeving op BNR Nieuwsradio.

Gemeenten krijgen door de coronacrisis te maken met grote gaten in hun begroting. Zo’n 85 procent van de gemeenten, oftewel ruim driehonderd, heft toeristenbelasting. In Amsterdam, de Waddeneilanden, Texel en Veere is de begrote opbrengst uit de toeristenbelasting zelfs hoger dan de begrote opbrengst uit de ozb, legt Hoeben uit. Bij andere toeristische gemeenten maken de inkomsten uit toerisme eveneens een groot deel van de totale omzet uit.

Daarbovenop komt de daling in parkeeropbrengsten, veroorzaakt door minder bezoekers die hun auto ergens een tijdje parkeren. De meerderheid van de gemeenten heft parkeergelden. Met name Amsterdam, Zandvoort en Texel leunen daar zwaar op. Woordvoerders van Amsterdam en Texel bevestigen tegen BNR dat de omzet door de crisis fors terugloopt.

Gemeenten hebben volgens Hoeben twee realistische keuzes: bezuinigen of de ozb verhogen. Bezuinigen zal pijnlijk zijn. Een belastingverhoging is dan vaak onvermijdelijk, aldus Hoeben. Ze merkt wel op dat er gesprekken gaande zijn over eventuele steun van de Rijksoverheid, wat nog altijd een mogelijkheid blijft.

Gemeenten voerden al in de afgelopen jaren de ‘makkelijke’ bezuinigingen door, zoals minder vaak gras maaien of minder wegenonderhoud. Nog een keer in uitgaven snijden, zal dan al snel gaan over bijvoorbeeld het sluiten van de bibliotheek, aldus Hoeben. „Dat is erg. Kinderen willen er nog steeds komen om boekjes uit te kiezen. Ook ouderen gaan geregeld naar een bibliotheek. Dat ondersteun je dan niet meer als gemeente.”

De ozb kan pas volgend jaar verhoogd worden. Voor dit jaar zijn de tarieven al afgelopen december vastgelegd.