Gemeenten in het donker door zomertijd

Wijken en straten in tachtig gemeenten in het land zitten sinds de omschakeling naar de zomertijd afgelopen weekend in het donker. Netbeheerder Liander heeft de oorzaak van het probleem nog niet gevonden, maar gaat vanaf dinsdagavond de straatverlichting in de getroffen gemeenten handmatig inschakelen, aldus een woordvoerster dinsdag.

Het gaat om gemeenten in Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Flevoland, een deel van Zuid-Holland en op de Wadden. In sommige plaatsen blijft één straat donker, maar er zijn ook gemeenten, zoals Epe op de Veluwe, waar de openbare verlichting bijna nergens brandt.

Liander heeft eind 2018 een nieuw type schakelaar in gebruik genomen. Hoogstwaarschijnlijk is er bij het verzetten van de klok iets fout gegaan in het computersysteem van die schakelaar. Sinds zondagavond zijn IT-specialisten „naarstig op zoek naar de oorzaak.” Gemeenten zonder verlichtingsproblemen zijn volgens Liander aangesloten op een andere schakelaar.

De netbeheerder blijft de straatlampen met de hand aan doen totdat het probleem is opgelost. Het is volgens de woordvoerster nog niet te zeggen hoelang dat gaat duren.