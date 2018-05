Gemeenten heffen vaker toeristenbelasting

Steeds meer gemeenten heffen toeristenbelasting. Ook gaan de tarieven omhoog. Gemiddeld betaalt een toerist 2,33 euro per nacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen, waarover Binnenland Bestuur vrijdag bericht.

Het tarief is met 6,49 euro het hoogst in de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. Van de gemeenten die de belasting innen is het Zuid-Hollandse Strijen het goedkoopst met 49 cent per nacht.

Niet alle gemeenten heffen toeristenbelasting, maar het gebruik neemt wel toe. In 2005 werd in 70 procent van de gemeenten toeristenbelasting in rekening gebracht, in 2018 is dat 81 procent.

Gemiddeld draagt de toeristenbelasting 6 procent bij aan de ozb-opbrengst van gemeenten. Maar in Amsterdam en de Waddeneilanden is het aandeel vele malen groter.