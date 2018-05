Gemeenten en scholen eens over renovatiekosten

Gemeenten betalen de kosten van renovaties die nodig zijn om schoolgebouwen langer te laten meegaan. Daarover hebben de belangenbehartigers van gemeenten, de basisscholen en het voortgezet onderwijs overeenstemming bereikt.

VNG, PO-Raad en VO-Raad komen met plannen die moeten helpen bij het oplossen van de „gigantische achterstand” die de schoolgebouwen hebben.

Een gemiddeld schoolgebouw is veertig jaar oud, aldus de drie. Twee op de vijf onderwijsmedewerkers vinden dat hun schoolgebouw moet worden gerenoveerd. Vooral de energiezuinigheid en het binnenklimaat zijn vaak ver onder de maat. „Dit terwijl het bewijs voor een direct verband tussen binnenklimaat en de prestaties van leerlingen zich opstapelt.”

In de voorstellen staat dat elke gemeente voor minstens de eerste zestien jaar een plan moet hebben over de schoolgebouwen. Ook moet de gemeente verantwoordelijk worden voor renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, net als bij nieuwbouw het geval is. Voor renovatie is nu nog niemand verantwoordelijk. „Daardoor werd gekozen voor of nieuwbouw of niets. Nu hebben gemeenten de keuze tussen nieuwbouw of renovatie”, aldus een woordvoerder van de PO-Raad.

In de plannen staat ook dat schoolbesturen zelf mogen investeren in gebouwen, wat nu niet mag, en profiteren van financieel voordeel. Dit zou prikkelen slim met geld om te gaan en duurzaamheid bevorderen.

De drie partijen willen dat de voorstellen worden vastgelegd in de wet. „Ook al kunnen gemeenten en schoolbesturen zelf al handelen naar de voorstellen, we weten inmiddels uit ervaring dat er vaak een duwtje in de rug voor nodig is”, aldus vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk.